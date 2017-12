Ciclone deixa 16 mortos e 100 desaparecidos na Índia e Sri Lanka

NOVA DÉLHI - Ao menos 16 pessoas morreram e 100 estão desaparecidas na Índia e no Sri Lanka após a passagem do ciclone Ockhi, anunciaram as autoridades dos dois países. Nove pessoas morreram na Índia e sete no Sri Lanka, em sua maioria em acidentes com árvores derrubadas pelos ventos de até 130 quilômetros por hora.

A Marinha indiana enviou navios para ajudar os barcos pesqueiros, informou a ministra da Defesa, Nirmala Sitharaman. Pelo menos 100 pessoas estão desaparecidas no país.

O ciclone Ockhi, que provocou muitos danos materiais e cortes de energia elétrica, se desloca do Sri Lanka para o sul da Índia. Sua potência pode aumentar nas próximas 24 horas, de acordo com o serviço meteorológico.

A costa leste indiana é afetada por ciclones entre abril e dezembro. Em 1999 um ciclone deixou mais de 8.000 mortos no estado de Odisha, no leste do país.

De acordo com a OMM, relatório prévio do estado do clima mostra que a média global de temperatura entre janeiro e setembro foi de aproximadamente 1,1°C acima que antes da Revolução Industrial. / AFP