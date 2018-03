Ciclone em Mianmar deixou 138 mil mortos ou desaparecidos Mais de 138 mil pessoas morreram ou desapareceram devido ao ciclone que devastou Mianmar no mês passado, informou o governo na terça-feira, de acordo com um diplomata asiático. O vice-ministro do Exterior Kyaw Thu disse em um encontro entre o governo e trabalhadores estrangeiros que o número oficial de mortos no desastre de 2 de maio subiu para 84.537 --o número anterior era de 77.738, disse o diplomata à Reuters. Já o número de desaparecidos caiu para 53.836. No dia 16 de maio, o governo havia anunciado 55.917 desaparecidos. Quase dois meses depois do ciclone Nargis ter deixado mais de 2,4 milhões de pessoas necessitadas, um time de avaliação conjunta completou recentemente seu trabalho e um novo pedido de ajuda internacional deve ser feito em julho. (Reportagem de Aung Hla Tun)