Ciclone 'Giri' causa pelo menos 29 mortes em Mianmar

BANGCOC - Pelo menos 29 pessoas morreram em Mianmar (antiga Birmânia) e várias aldeias ficaram arrasadas após a passagem, no sábado, 23, do ciclone "Giri", segundo o jornal Irrawaddy e fontes da Cruz Vermelha Internacional.

As mortes se concentram na localidade de Myaypone, estado de Rakhine (antigo Arakan), no litoral ocidental do país, e acredita-se que o número de mortes pode passar de 100, segundo testemunhas.

Aldeões afirmaram que várias dúzias de moradores e pescadores estão desaparecidos, e advertiram sobre a necessidade urgente de água, comida e refúgio depois que centenas de casas foram destruídas pelo vento, árvores foram derrubadas e ruas foram alagadas.

Fontes da Cruz Vermelha Internacional acrescentaram que no município de Kyaukphu pelo menos cinco aldeias foram destruídas pelas rajadas de vento que chegaram até 160 km/h.

A imprensa do país, totalmente controlada pelo regime militar, não cita os danos causados, e informa apenas que o ciclone perdeu força até se transformar em tempestade.

O "Giri", que causou ondas de até sete metros, atingiu as ilhas situadas a pouca distância do litoral e também a localidade de Kayukpyu, onde vivem cerca de 185 mil pessoas e aproximadamente 75% das casas foram destruídas ou danificadas, segundo a Cruz Vermelha Internacional.

Além disso, foram registrados danos materiais em outras aldeias da região, onde vivem 1,4 milhões de pessoas.