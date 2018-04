Ciclone Giri mata 27 em Mianmar e desabriga milhares

A Cruz Vermelha de Mianmar e o Ministério do Bem-Estar Social estabeleceram três campos de refugiados em Kyaukphyu para mais de 5 mil desabrigados, disse Andrew Kirkwood, representante local do grupo humanitário Save the Children. O relatório de hoje foi o primeiro anúncio do governo sobre vítimas e danos ocasionados pelo ciclone de categoria 4.

O governo militar controla bastante as informações e também atrasou os relatórios sobre as consequências do devastador ciclone Nargis, que atingiu Mianmar em maio de 2008, matando 130 mil e destruindo 800 mil edificações, na sua maioria no sul de Mianmar.