Ciclone ´Indlala´ mata pelo menos 69 pessoas em Madagascar Pelo menos 69 pessoas morreram e mais de 70 mil tiveram que abandonar suas casas no norte de Madagascar após a passagem de um ciclone que castigou a ilha na semana passada a ilha, informaram na sexta-feira, 23, as autoridades locais. Milhares de casas foram soterradas pelo barro enquanto a maioria dos rios do país transbordava por causa do ciclone "Indlala", o 12º do ano em Madagascar. O ciclone também destruiu pelo menos 17 pontes, arrasou dezenas de edifícios governamentais e colégios, e inundou as principais estradas da ilha, confirmou a agência de gestão de desastres do governo. O número de mortos pode aumentar. Duas pessoas ainda estão desaparecidas. A Cruz Vermelha e o Crescente Vermelho confirmaram o envio de uma ajuda urgente de US$ 637 mil.