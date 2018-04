Ciclone já faz 114 vítimas na Índia e 2 em Bangladesh

Imagens de televisão mostravam árvores derrubadas em meio a favelas e telhados precários que foram levados pelos ventos. O ciclone demoliu quase 50 mil residências improvisadas em Bengala Ocidental e mais de mil em Bihar, afirmaram funcionários.

As vilas mais atingidas em Bengala Ocidental são Hematabad, Raiganj e Kiran Dighi. Nesse Estado, a polícia e equipes de resgate recolheram 38 corpos, disse Mukherjee. Pelo menos outras 72 pessoas foram mortas no Estado de Bihar, afirmou Nitish Kumar, um graduado funcionário estadual. Quatro morreram no Estado de Assam, no norte indiano.

O ciclone se movia com velocidade superior a 160 quilômetros por hora, disse N. Shravan Kumar, um funcionário do Estado de Bihar. A parede de uma prisão caiu no distrito de Araria, em Bihar, forçando as autoridades a transferir mais de 600 detentos, disse Kumar. Com informações da Dow Jones.