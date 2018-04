Ciclone mata mais de 2 mil pessoas em Bangladesh

O número de vítimas fatais causadas pelo devastador ciclone Sidr, que arrasou na quinta-feira à noite o sul de Bangladesh, subiu para 2.388, segundo a última contagem do Centro Bengali de Controle de Desastres, embora milhares de pessoas continuem desaparecidas. O ciclone Sidr foi classificado por muitos como um dos mais poderosos das últimas décadas, mas um plano de evacuação prévio e o fato de o furacão ter tocado a terra durante a maré baixa evitaram uma catástrofe ainda maior. No entanto, em Bangladesh ainda há milhares de pessoas desaparecidas, enquanto dezenas de milhares de desabrigados permanecem sem-teto, sem acesso a água potável ou remédios. A ajuda internacional começa a chegar ao país e as equipes de resgate prosseguem a busca por vítimas. O Sidr arrasou tudo o que encontrou em seu caminho, com ventos de até 233 km/h, e causou uma alta das ondas em cinco metros, num país onde 60 milhões de pessoas vivem a menos de dez metros acima do nível do mar.