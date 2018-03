Ciclone Mônica ganha força em direção à Austrália O ciclone Mônica ganhou força ao se deslocar em direção à costa do Estado de Queensland, no nordeste da Austrália, informou nesta quarta-feira o Escritório Australiano de Meteorologia. O ciclone, de nível 3 na escala que vai até 5, tem ventos de até 220 km/h e avança a 15 km/h. A expectativa é que chegue às 12h (hora local) ao Cabo de York, no extremo norte de Queensland. Mônica passará perto do Rio Lockhart, cerca de 500 quilômetros ao norte de Cairns. Depois, avançará em direção oeste e, na quinta-feira, deverá chegar ao Golfo de Carpentária, no extremo nordeste da Austrália. O diretor-executivo do conselho de Lockhart, Peter Buckland, disse à radio "ABC" que a comunidade aborígine da localidade está apreensiva com a chegada do ciclone.