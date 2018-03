Ciclone obriga 300 mil a deixarem suas casas em Bangladesh

DACCA - Centenas de milhares de pessoas foram retiradas das cidades costeiras de Bangladesh diante da chegada do ciclone Mora, nesta terça-feira, 31. A tempestade tem ventos de até 117 quilômetros por hora.

O ciclone Mora atingiu a costa de Bangladesh entre a localidade de Cox's Bazar e o porto de Chittagong por volta das 06h00 locais (21h00 de Brasília), informou o departamento meteorológico local.

O país asiático de 160 milhões de habitantes elevou o nível de alerta ao máximo de 10. As autoridades ordenaram a evacuação de 300 mil pessoas para cerca de 400 refúgios, escolas e prédios do governo, segundo Golam Mostofa, alto funcionário do governo que coordena os esforços de evacuação.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O país é palco de severas tormentas entre abril e dezembro que causam numerosas mortes e danos materiais.

Em maio de 2016, o ciclone Roanu atingiu a costa sul de Bangladesh e matou 20 pessoas. Na ocasião, pelo menos 500 mil moradores foram obrigados a deixar suas casas. / AFP