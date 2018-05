Cidadania é cassada no país vizinho A diáspora nas páginas do 'Estado' Um dos países mais afetados pelo fluxo de haitianos é a vizinha República Dominicana. Apesar de a Constituição local considerar cidadãos quase todos os que nascem no país, o governo intensificou as ações para cassar a cidadania de filhos de ilegais - a maioria haitianos. A medida seria discriminatória, já que não afeta filhos de imigrantes de outras nacionalidades. Há no país cerca de 200 mil dominicanos de origem haitiana. Em 2011, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos recebeu 500 queixas de cidadãos que se tornaram apátridas na República Dominicana.