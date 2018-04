Cidadãos alemães, 1 britânico e 1 coreana são sequestrados no Iêmen

Sete cidadãos alemães, um britânico e uma coreana foram sequestrados na província de Saada, no noroeste do Iêmen, informou neste domingo, 14, a agência oficial de notícias "Saba".

A agência, que cita um responsável local que não identifica, assegura que as autoridades acreditam que por trás do sequestro, que aconteceu neste sábado, se encontra a organização xiita "Jamaa al Juti", um dos grupos insurgentes que operam no norte do país.

O grupo de sequestrados foi dado por desaparecido ontem quando se encontrava de excursão na região de Garaz, no sul de Saada.

Entre os capturados se encontram um técnico alemão, sua mulher e três crianças, além de outras duas enfermeiras alemãs, um técnico britânico e uma professora coreana, segundo a "Saba", que assegura que trabalham no hospital estatal Al Jumhuri em Saada, a 240 quilômetros ao noroeste da capital iemenita.

Após o sequestro, as autoridades lançaram uma operação de busca na província, onde na sexta-feira membros de uma tribo iemenita libertaram vários membros do pessoal de saúde de outro hospital de Saada.