Cidadãos do Mercosul terão direitos civis iguais O Mercosul não terá fronteiras para os cidadãos dos países do bloco. Brasileiros, paraguaios, argentinos e uruguaios terão livre trânsito nos territórios vizinhos, além de direitos civis iguais, residência fixa e visto permanente de trabalho. Bolívia e Chile também participarão desse acordo que será avalizado nesta sexta-feira, em Salvador, pelo ministro da Justiça, Paulo de Tarso Ramos Ribeiro, e os ministros da Justiça e do Interior dos demais países. O acordo será assinado depois, durante reunião da cúpula do Mercosul, pelos presidentes dos quatro países. Mas para entrar em vigor ele precisa ser ratificado pelo Congresso dos países. A única exigência para ganhar o direito a todos os benefícios é não ter "passado ilícito". O secretário nacional de Justiça, Antônio Rodrigues de Freitas Junior, diz que este acordo é o mais importante na área de cidadania desde a criação do Mercosul. "É mais generoso do que o acordo de livre trânsito na União Européia." Mas o dos europeus garante direitos políticos. O secretário diz que o tratado ajudará a regularizar a situação de 340 mil brasileiros que vivem no Paraguai, os chamados brasiguaios, que hoje são imigrantes clandestinos. "Se for pego é expulso sumariamente." Freitas Junior aposta no acordo para evitar outro grave problema que ressurge após 200 anos da abolição da escravatura: o tráfico de seres humanos. Essas pessoas trabalham nos outros países em regime de escravidão e, segundo o secretário, não denunciam os envolvidos com medo de serem penalizados com o repatriamento. O acordo também não prevê tratamento especial para os cidadãos que cometerem crimes em outros países integrantes do Mercosul. Nestes casos valem os tratados já assinados para a transferência de presos. A pessoa é julgada e condenada no País onde cometeu o crime, mas tem a opção de voltar à sua terra natal para cumprir a pena.