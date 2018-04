Cidadãos do sul vão às ruas pela independência A cidade de Juba, que poderá se tornar a capital do sul do Sudão depois do referendo pela independência da região que começa amanhã, foi palco de comícios e marchas pela separação do norte ontem. O clima da "Caminhada Final para a Liberdade" foi de festa. Durante a noite, houve concertos musicais.