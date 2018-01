Cidade da Hungria dá terrenos quase de graça Numa tentativa de atrair novos moradores e garantir sua sobrevivência, a pequena cidade de Tetetlen, no leste da Hungria, está oferecendo lotes de terra por 1 forint (pouco mais de um centavo de real) para qualquer um disposto a construir uma casa e morar no local por pelo menos quatro anos. "Tem sido uma loucura", afirmou por telefone a secretária da Câmara municipal Izabella Egri Jenei. "Tivemos mais de 80 pedidos em dois dias e provavelmente teremos de fazer um sorteio entre os pretendentes". A cidade de 1.500 habitantes tem 3,5 hectares para vender ao preço anunciado. Autoridades disseram que mais de 40 famílias poderiam ser assentadas na terra, cada uma ficando com cerca de 800 metros quadrados. A cidade, fundada em 1441, já abrigou na década de 30 a famosa atriz anglo-germânica Lillian Harvey, que comprou o castelo construído em Tetetlen pela família Zichy, uma dinastia aristocrática da Hungria. Preparando-se para a corrida ao lote barato, a cidade recentemente abriu um novo jardim-de-infância e irá inaugurar em janeiro uma escola do primeiro grau.