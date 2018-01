Cidade de Nova York nega licenças matrimoniais a gays A polêmica em torno dos casamentos entre pessoas do mesmo sexo chegou hoje à maior cidade dos Estados Unidos, depois que dezenas de pessoas fizeram fila em frente a uma repartição pública de Nova York para pedir licenças matrimoniais - as quais lhes foram negadas. Os casais que se apresentaram em frente ao prédio de registro civil de Nova York receberam, em troca, cartas nas quais era explicado que a legislação local proíbe os matrimônios entre homossexuais. "Estamos decepcionadas, mas acreditamos ser importante que as pessoas compareçam para solicitar licenças", disse Mara Gottlieb de 33 anos, que estava na fila junto à sua companheira Camille González, de 38 anos. O prefeito de Nova York, Michael Bloomberg, prometeu aplicar a lei, e o procurador-geral do Estado, Eliot Spitzer, também disse ontem que os casamentos gays são ilegais, embora defenda uma mudança na legislação a favor dos homossexuais. Em outras localidades do país, no entanto, funcionários municipais continuaram desafiando as leis contrárias a tais uniões. Prefeitos da Califórnia, do Novo México e de Oregon vêm permitindo o casamento gay desde 12 de fevereiro. No Estado de Nova York, o prefeito de New Paltz, Jason West, chegou a casar 25 casais. Mas depois da declaração de Spitzer, recebeu 19 acusações penais e poderá, inclusive, enfrentar a prisão. Hoje, West declarou-se inocente diante de um tribunal da própria localidade. Do lado de fora da corte, cerca de 200 pessoas o receberam como herói.