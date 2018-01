Cidade de San Francisco fará plebiscito sobre o Iraque Os eleitores da cidade de San Francisco terão a oportunidade de expressar sua visão a respeito da guerra no Iraque. Um plebiscito, marcado para novembro, busca aprovar uma moção a ser enviada ao governo federal. O texto diz que a guerra custou mais de 850 vidas americanas e sangrou o país em bilhões de dólares. ?George W. Bush mentiu desgraçadamente para o povo americano ao fazer sua defesa da guerra no Iraque?, começa o texto. ?Sua mensagem foi uma de mentira e amedrontamento?. Embora diversos governos locais tenham passado resoluções contra a guerra, a cidade de San Francisco será a primeira a submeter a moção ao escrutínio popular, de acordo com Chris Daly, autor da medida.