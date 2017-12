Cidade do México aprova união civil entre homossexuais A assembléia legislativa da Cidade do México aprovou nesta quinta-feira, 9, uma lei que reconhece a união civil entre homossexuais, medida que concede uma série de benefícios sociais aos casais gays, assim como impõe responsabilidades similares às dos casais heteros. A lei, que não aprova o casamento homossexual, no entanto, ainda requer a assinatura do prefeito da Cidade do México, Alejandro Encinas, para entrar em vigor. Espera-se que Encinas a assine.