Cidade do México é a mais poluída do mundo, revela estudo A Cidade do México é o centro urbano mais poluído do mundo, revelou nesta segunda-feira um estudo sobre a qualidade de vida nas diferentes cidades do planeta. O relatório, realizado pela empresa norte-americana William M. Mercer, explica que a localização geográfica da Cidade do México - num altiplano, entre dois vulcões -, os gases emitidos pelos veículos e as fábricas contribuíram para que a cidade lidere a lista das cidades mais poluídas do planeta. Segundo as classificações adotadas pelo estudo, a América Latina tem um grave problema de poluição: cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Lima, Quito, Caracas, Bogotá e Santiago do Chile não figuram entre as cidades menos poluídas. Apenas seis cidades latino-americanas - entre elas Buenos Aires, San José e La Paz - salvam-se. Por outro lado, a pesquisa afirma que San José, na Costa Rica, é a cidade latino-americana com a melhor qualidade de vida, ocupando o 71º lugar no mundo. Depois dela vêm Montevidéu (73º lugar); Buenos Aires (75º) e Santiago do Chile (79º). A empresa norte-americana diz que a agitação política e econômica na Argentina prejudicou o nível de vida de Buenos Aires.