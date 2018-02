Cidade é alvo de ataque após visita do presidente Sete fortes explosões ocorreram na cidade de Maiduguri, no noroeste da Nigéria, horas após a visita do presidente Goodluck Jonathan, que tenta obter apoio para sua luta contra os insurgentes islâmicos. Testemunhas disseram que as explosões ocorreram com poucos minutos de diferença, sugerindo o tipo de ataque coordenado geralmente lançado pelo grupo islâmico Boko Haram. Jonathan tinha passado a noite em Maiduguri, epicentro da insurgência, em sua primeira visita à região desde que assumiu o poder, em 2010.