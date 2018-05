Cidade espanhola proíbe uso da burca em locais públicos A cidade de Lérida, no norte da Espanha, tornou-se a primeira do país a aplicar uma lei que proíbe o uso de véus islâmicos que cubram todo o rosto, tal como a burca, em edifícios municipais. O prefeito Ángel Ros disse estar orgulhoso de que "Lérida é a primeira cidade na Espanha a estabelecer uma regra contra algo que é discriminatório contra as mulheres".