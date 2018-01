Cidade húngara faz concurso de beleza de Papai Noel Os concorrentes do Concurso Nacional de Beleza de Papai Noel da Hungria não precisarão entrar em trajes de banho, nem tirar a barba, para desfilar perante um júri de crianças de 6 a 10 anos na cidade húngara de Nyiregyhaza, que promove o campeonato para escolher o Papai Noel mais bonito há cinco anos. A edição 2004 ocorre neste sábado, e já conta com 13 candidatos inscritos. Os prêmios para os ganhadores vão de DVDs a uma viagem de férias para a Tunísia. Além do estilo da barba e do cabelo, os Noéis são julgados no quesito traje vermelho e têm de fazer uma apresentação artística - cantar uma canção, contar um conto-de-fadas ou ler um poema. Alguns concorrentes competem sozinhos, enquanto outros levam ao palco duendes e anjos. Embora o concurso não exclua candidatos usando peruca e barba postiça, esses recursos têm pouca chance de vitória. "Os garotos parecem preferir Papais Noéis com cabelo e barba naturais", disse o organizador Bela Balogh. "Eles levam o papel de jurados muito a sério".