Cidade inca perdida é encontrada no Peru Exploradores encontraram as ruínas perdidas de uma cidade inca desenvolvida espetacularmente na encosta de uma montanha no sul do Peru, informaram os líderes de uma expedição nesta segunda-feira. Também foram encontrados restos mortais de pessoas que habitaram a região no passado. A cidade foi encontrada numa montanha que compõe a Cordilheira dos Andes, onde vivia o povo inca antes da chegada dos espanhóis à região. A cidade perdida consiste em mais de 100 construções, inclusive uma estrutura piramidal, altares utilizados em cerimônias e um canal de irrigação de oito quilômetros de extensão. O escritor britânico Peter Frost, que liderou uma expedição à região no ano passado, disse que esta é a maior cidade inca encontrada desde 1964, quando o explorador norte-americano Gene Savoy descobriu Vilcabamba, considerada a capital do império na selva.