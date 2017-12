Cidade israelense fecha acessos em protesto contra governo As autoridades da cidade israelense de Sderot, a cerca de seis quilômetros da faixa palestina autônoma de Gaza, "fecharam" suas portas nesta terça-feira em protesto contra o governo de Israel, alegando que as autoridades nada fazem para evitar o fim dos ataques palestinos com foguetes Qassam. A Força Aérea israelense atacou durante a madrugada uma oficina metalúrgica em Gaza, onde eram montados os foguetes artesanais, informaram fontes militares. As autoridades em Sderot bloquearam pela manhã todos os acessos e não permitiram a entrada nem a saída de veículos. As únicas exceções foram para os usados no transporte de alimentos e nos serviços para os 23 mil habitantes. O ministro da Defesa, Amir Peretz, morador da cidade, declarou que em algumas horas as Forças Armadas de Israel tomariam "medidas drásticas", sem entrar em detalhes, "para acabar com os ataques". "Foi a última advertência e as operações farão distinção entre as facções e seus dirigentes", disse o deputado Tsahi Hanegbi, em alusão à possibilidade de atingir dirigentes políticos, entre estes o primeiro-ministro palestino Ismail Haniye, do Hamas. O prefeito de Sderot, Eli Moyal, exige a renúncia do primeiro-ministro Ehud Olmert, "se não puder proteger a população civil". Os parlamentares da direita nacionalista pressionam o governo a tomar medidas, entre elas a de invadir Gaza, de onde o Exército saiu em setembro. Os palestinos desenvolveram três gerações de foguetes portáteis Qassam. Os últimos, de dois metros de comprimento e 90 quilos de peso, levam uma carga explosiva entre 10 e 20 quilos, com um alcance de 10 quilômetros. São foguetes de pouca precisão. Desde 2004 os palestinos já dispararam centenas deles e causaram a morte de oito civis israelenses. Um dos últimos foguetes disparados pelos milicianos do norte da Faixa de Gaza atingiu a localidade durante uma visita do presidente de Israel, Moshe Katsav.