Cidade na Austrália proíbe álcool em lugares públicos

Foi proibido o consumo de bebidas alcoólicas em locais públicos na cidade de Alice Springs, na região central da Austrália. A iniciativa foi instigada por moradores que queriam acabar com a criminalidade e a violência. Mas eles temiam também o impacto na cidade das novas medidas rigorosas a serem impostas pelo governo australiano ainda neste mês, restringindo o consumo de álcool. Entre as novas normas estão a proibição do consumo, venda e posse de bebidas alcoólicas - conhecidas como "grog" - em comunidades aborígenes como parte de uma tentativa de acabar com abuso de crianças nessas áreas. As autoridades desejam ainda conceder novos poderes à polícia para revistar veículos suspeitos de transportar álcool para essas comunidades. Moradores de Alice Springs temem que esta iniciativa vá levar os consumidores de grandes quantidades de bebida à sua cidade, que eles preferiram declarar "zona seca". Bebidas alcoólicas são de fácil acesso e é comum ver grupos de pessoas sentadas à beira de estradas ou em parques públicos bebendo cerveja e destilados. Agora, contudo, esta cidade no meio de uma região de deserto será declarada oficialmente uma "zona seca", e violação da proibição de beber em lugares públicos vai ser punida por pesadas multas. Só em festas comunitárias, eventos esportivos e casamentos será emitida uma licença para o consumo de bebidas alcoólicas. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.