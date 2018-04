Cidade queniana planeja protesto por foto de Obama Habitantes de uma remota cidade do Quênia planejam fazer um protesto na sexta-feira após divulgação de uma foto do pré-candidato à Presidência dos Estados Unidos Barack Obama, em roupas somalis, chamar a atenção em uma corrida cada vez mais acirrada pela Casa Branca. A foto, que apareceu em um site norte-americano, mostra o senador de Illinois em uma vestimenta tradicional branca e em robes durante uma viagem em 2006 a Wajir, no nordeste do Quênia. Assessores de Obama, cujo falecido pai era queniano, acusaram a campanha da rival Hillary Clinton do "mais vergonhoso" ato da eleição até agora, depois de a foto ser publicada. A campanha de Hillary negou oficialmente ter aprovado a divulgação da foto. Obama tem enfrentado rumores que dizem equivocadamente que ele é muçulmano. A controvérsia gerou manchetes no Quênia, onde muitas pessoas apóiam o favorito na corrida democrata da mesma forma que os irlandeses idolatraram o presidente John F.Kennedy na década de 1960. Ahmed Sheikh Bahalow, um professor aposentado da região do Wajir, etnicamente somali, disse que sua comunidade ficou ofendida pela insinuação de que Obama tenha feito algo errado em sua visita. "A comunidade somali e em especial aqueles que vivem no Quênia nunca se interessaram tanto pela política norte-americana", disse Bahalow à Reuters na cidade de Isiolo, no centro do país. "Mas estamos acompanhando com atenção agora que fomos provocados." Habitantes de Wajir planejaram protestar na cidade depois das orações de sexta-feira para mostrar apoio a Obama, afirmou ele. Hillary precisa vencer as disputas nos Estados de Ohio e Texas para manter sua campanha viva depois da série de 11 vitórias seguidas de Obama. (Texto de Daniel Wallis)