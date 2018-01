Cidades francesas adotam toque de recolher para crianças Dez cidades francesas, inclusive Nice, adotaram um toque de recolher para as crianças durante o atual verão boreal (no hemisfério norte) com o objetivo de proteger os menores e reduzir a criminalidade. O toque de recolher em Nice entra em vigor hoje e é válido para menores de 13 anos que estiverem nas ruas entre 22h e 6h. A medida é válida em diversos bairros e praias desta cidade mediterrânea turística e estará em vigor até 30 de setembro. "Devemos proteger nossos filhos, muitas vezes explorados e manipulados por gangues de crime organizado, além de proteger o turismo, que é nossa fonte de renda", disse o prefeito de Nice, Jacques Peyrat, citado pelo jornal Le Figaro.