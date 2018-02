CIDH critica aprovação da Lei de Mídia no país A Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) manifestou ontem sua preocupação com a Lei de Mídia aprovada no Equador e pediu às autoridades do país que adaptem sua legislação aos padrões internacionais de liberdade de expressão. O projeto, que foi aprovado em julho no Congresso, tem como objetivo regular a atuação dos meios de comunicação no Equador.