Cientista diz que FBI já tem suspeito por atentados com antraz O FBI identificou um indivíduo suspeito de ser o responsável pelos atentados com antraz, revelou hoje a diretora do programa Armas Químicas e Biológicas, Barbara Hatch Rosenberg. Segundo ela, o suspeito, cujo nome não foi revelado pelo governo, foi detido pelo FBI no final do mês de outubro do ano passado. Ele é considerado responsável pelos atentados com esporos de antraz através dos correios e já foi submetido a vários interrogatórios. A especialista disse que o suspeito é um cientista que no passado trabalhou para o laboratório militar de Fort Detrick, em Maryland, e atualmente possui uma empresa que presta serviços ao governo na área de Washington. De acordo com Rosenberg, o suspeito "possivelmente participou no passado de atividades secretas que o governo não quer divulgar". "Temo que a administração (de George W. Bush) tenha feito um acordo secreto com o suspeito para manter silêncio sobre o caso", advertiu.