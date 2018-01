Cientista doente é resgatado no Pólo Sul Após resgate arriscado no Pólo Sul, um pesquisador americano com problemas de saúde seguiu na manhã desta segunda-feira de avião para os Estados Unidos, onde receberá tratamento médico. O avião partiu da cidade chilena de Punta Arenas, para Houston, Texas, às 9 horas (10 horas, horário de Brasília), com previsão de 12 a 14 horas de vôo. O homem, que não quis divulgar sua doença, foi resgatado na noite de sábado por dois aviões canadenses e levado para Punta Arenas, cidade mais meridional do Chile, a 3 mil quilômetros da capital, Santiago. As suspeitas de que ele esteja sofrendo de uma infecção na bexiga não foram confirmadas.