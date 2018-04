Cientista nuclear é morto em atentado no Irã

O Irã afirma possuir um programa nuclear pacífico, com metas como a produção de eletricidade. Já vários países, entre eles os Estados Unidos e Israel, afirmam que o país busca também produzir armas em segredo. No ano passado, os EUA impuseram um prazo de um ano para os progressos nas negociações sobre as ambições nucleares de Teerã. Os norte-americanos ameaçam impor mais sanções, caso não haja avanços.

O Irã acusou recentemente Washington de cumplicidade no suposto sequestro de outro cientista nuclear iraniano, que desapareceu no ano passado durante uma peregrinação religiosa à Arábia Saudita. Os EUA e a Arábia Saudita rechaçaram qualquer plano de sequestro.

Autoridades informaram hoje que os explosivos estavam em uma motocicleta, que explodiu perto do carro do professor, próximo da casa dele no norte da capital, segundo a Press TV, uma agência estatal em língua inglesa.

A promotoria de Teerã afirmou que o alvo do ataque, Massoud Ali-Mohammadi, era ligado à Universidade de Teerã, onde ensinava Física Nuclear. Não está claro se ele tinha algum papel direto no programa nuclear iraniano. A mídia estatal identificou Ali-Mohammadi como um "leal partidário" da Revolução Islâmica. As autoridades investigam o caso, mas não prenderam nenhum suspeito, segundo a mídia estatal. As informações são da Dow Jones.