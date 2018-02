Cientista nuclear quer renunciar à cidadania israelense O cientista nuclear israelense Mordechai Vanunu, detido por revelar segredos do programa nuclear do Estado judeu, requisitou a renúncia à sua cidadania para evitar que o governo possa mantê-lo confinado no país, informaram emissoras de televisão locais na noite de ontem. Vanunu deverá ser libertado em 21 de abril, quando terminará de cumprir uma sentença de 18 anos de detenção por traição e espionagem. O serviço secreto israelense Mossad capturou Vanunu na Europa em 1986 depois de ele ter fornecido ao jornal britânico The Sunday Times detalhes e fotografias de uma usina nuclear secreta e do arsenal atômico não-declarado do país. As autoridades israelenses dizem que Vanunu ainda poderia possuir informações prejudiciais à segurança do Estado judeu e estão em busca de medidas para limitar seu direito de ir e vir depois de sua libertação, possivelmente confiscando seu passaporte. Ele nega estar em posse de mais segredos. Vanunu, que era técnico em uma usina nuclear no povoado de Dimona, converteu-se em uma espécie de herói dos ativistas contra a proliferação de armas atômicas e chegou a ser indicado para o Prêmio Nobel da Paz.