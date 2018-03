Cientista promete extrair água de banana Uma cientista francesa apaixonada por bananas descobriu uma técnica para produzir o que ela chama de ?primeiro suco puro? da fruta no mundo. Depois de sete anos de pesquisa, Nathalie Minatchy descobriu uma maneira de extrair água de bananas, um líquido com consistência similar ao suco de laranja. Ela acredita que a descoberta será apreciada não só por quem gosta dessa fruta, mas também pelos produtores de sua terra natal, Guadalupe, território francês no Oceano Atlântico. Sem condições de competir com os produtores latino-americanos, Guadalupe está em crise e o projeto de Nathalie causa esperança. Seu trabalho teve o apoio do Instituto Nacional para a Pesquisa Agronômica francês, segundo o qual todos os produtos feitos com banana já comercializados contêm não mais que 25% da fruta. O método da pesquisadora é semelhante à técnica usada para extrair tanino das uvas quando se faz vinho tinto - as bananas são aquecidas a até 95ºC, depois postas numa câmara de vácuo, onde as células são desestruturadas à medida que esfriam. Quando as bananas são amassadas, liberam o suco. "Isso mantém as características de sabor e cor, assim como as propriedades nutritivas da banana fresca", disseram pesquisadores do instituto. Nathalie espera que o suco chegue ao mercado no ano que vem.