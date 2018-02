Cientista que projetou mísseis é eleito presidente da Índia Um cientista que participou de projetos de mísseis e defende as armas nucleares como meio de dissuasão belicista foi eleito nesta quinta-feira presidente da Índia - onde a presidência é um cargo mais representativo do que executivo. Avul Pakir Jainulabdeen Abdul Kalam recebeu 89,56% dos votos na terça-feira dos 4.896 membros do Parlamento nacional e dos Legislativos estaduais, de acordo com a comissão parlamentar encarregada da eleição presidencial. Seu único concorrente era Lakshmi Sehgal, uma candidata proposta pelos partidos de esquerda. Kalam, de 70 anos, disse hoje que o combate à pobreza e o desenvolvimento das áreas rurais são os temas mais importantes para a Índia. "A Índia tem de se tornar um país desenvolvido, um país próspero, um país saudável, com um sistema respeitável", disse Kalam. Ele também disse que sua carreira científica o preparou para a política. Kalam ajudou a desenvolver mísseis que transportam ogivas nucleares e foguetes para lançar satélites. "A menos que decisões políticas sejam tomadas, o satélite não entrará em órbita, o míssil não perseguirá o alvo, a arma nuclear não será lançada", disse o cientista. Com cabelos grisalhos até os ombros, camisa de mangas curtas e sandálias, espera-se que Kalam introduza um clima de maior informalidade ao palácio presidencial. Ele prestará juramento como 12º presidente da Índia em 25 de julho, em substituição a Kocheril R. Narayanan, que completou o período de cinco anos. Kalam, que defende a educação científica desde a infância, insistiu em que sua escolha para a presidência não significa intenções belicosas por parte da Índia. Ao contrário, ele espera poder mostrar ao mundo que "a tecnologia estará a serviço do desenvolvimento da nação". Kalam nasceu em 15 de outubro de 1931, e iniciou os estudos em uma escola comunitária do porto de Rameshwaran, no sul do país. Mais tarde, diplomou-se como engenheiro aeronáutico. Para muitos indianos, a chegada de Kalam ao poder - saindo do estado de pobreza em que vivia o filho de um barqueiro analfabeto no estado de Tamil Nadu até atingir a cúpula das instituições científicas e políticas - simboliza a força da democracia indiana. Os críticos, contudo, se preocupam com a possibilidade de que a falta de experiência política possa conduzir a Índia a um sistema caótico e fraturado. Isso porque, embora o cargo seja em boa parte apenas representativo, o presidente pode desempenhar um papel crucial. Se o Parlamento chegar a um impasse, seu veredicto é a palavra final. Ele pode convocar eleições ou decidir qual o partido que deve formar um novo governo. Embora seus pais sejam muçulmanos, Kalam não se considera um islâmico. Ele lê diariamente as escrituras hindus e é vegetariano.