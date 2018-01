Cientistas acham figuras arqueológicas gigantes na Bolívia Cientistas da universidade da Pensilvânia anunciaram nesta sexta-feira a descoberta de um sistema de rotas que formam figuras em uma escala de 22 mil quilômetros quadrados no parque Sajama, ao sul de La Paz. O arqueólogo norte-americano Alexis Vranich, chefe do grupo de expedição, disse que existem 436 rotas antigas dentro de 100.233 hectáreas do Parque Nacional Sajama. As linhas tem entre um e três metros de largura, e algumas chegam a 20 quilômetros comprimento. O Parque Nacional Sajama está localizado na província Sajama no Estado de Oruro, fronteira com o Chile, a 260 quilômetros ao sul de La Paz. A área, fotografada por um satélite, ocupa 22 mil quilômetros quadrados, e é 16 vezes maior que as figuras de Nazca, no Peru As estradas de Sajamas ainda são usadas pela população local, mas se desconhece o motivo porque foram construídas. As fotografias serão divulgadas na pagina www.tierrasajama.org, e a pesquisa será entregue à prefeitura de Oruro.