Cientistas canadenses são proibidos de falar sobre embargo A repreensão que o Ministério de Saúde do Canadá (Health Canada) fez a dois de seus cientistas que questionaram o embargo à carne brasileira está repercutindo mal entre os canadenses. "Apenas cinco meses depois de a Corte Federal do Canadá ter confirmado o direito dos cientistas canadenses da Health Canada de falar ao público, o departamento impôs aos cientistas uma ordem de silêncio", afirma o principal jornal do país, The Globe and Mail, que traz hoje em sua primeira página a matéria "Cientistas da Saúde do Canadá são silenciados". O diário atribui a fontes as informações de que Margareth Haydon, uma das cientistas que colocaram em dúvidas as intenções do boicote, foi duramente repreendida por sua superiora Diane Kirkpatrick. Segundo essa mesma fonte, Haydon teria ouvido que somente os funcionários do departamento de relações públicas têm autorização para falar à mídia sobre políticas de saúde. A imposição de silêncio do Ministério da Saúde foi questionada há cinco meses na Justiça canadense, que julgou como "irracional" a atitude do Ministério de pedir a seus cientistas para não comentar a respeito de assuntos de saúde pública. "Esses cientistas são altamente treinados. São eles que podem que podem aconselhar o público sobre questões de saúde, não os políticos e nem os burocratas. O governo está claramente retrocedendo por causa de uma bobagem e míope boicote à carne brasileira", disse Maude Barlow, do Conselho de Canadenses. Angela Rickman, vice-diretora do Sierra Club do Canada.