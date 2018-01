Cientistas cubanos rebatem acusações Em plena manhã de sábado, uma multidão de mais de 100 mil cubanos atendeu ao chamado do presidente Fidel Castro e foi ao subúrbio de Regla, diante da Baía de Havana, para mais um protesto contra os Estados Unidos. Hoje, o motivo foi a acusação, feita na segunda-feira pelo subsecretário de Estado dos EUA para controle de armas, John Bolton, de que Cuba produz armas biológicas e - pior - as exporta para "nações inimigas". O próprio Fidel encabeçou a manifestação, mas, ao contrário do que costuma fazer, não discursou. Uma "tribuna livre" foi instalada para que alguns dos cientistas mais destacados do campo da microbiologia e genética rebatessem as acusações do subsecretário Bolton. Concepción Campa, diretora do Instituto Finlay - que produziu vacinas para imunização infantil contra 13 tipos de doenças -, convidou autoridades científicas, médicas e sanitárias internacionais para que visitem e inspecionem os laboratórios da ilha. "Venham conhecer a única guerra que os cubanos fazemos ao lado de Fidel, a guerra pela vida", convocou. "Aqueles que dedicam dias e noites ao amor de construir e pesquisar, que testaram em si mesmos as vacinas antes de injetá-las nas crianças, que enviam vacinas para povos amigos como o do Uruguai (cujo governo rompeu relações com Cuba no fim de abril), não podem trabalhar pela morte." Luis Herrera, diretor do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia, lembrou que a cooperação científica cubana beneficia "os países pobres e até os do Primeiro Mundo, algo sem precedentes na história". O subdiretor do Centro, Carlos Borroto, fustigou diretamente os EUA, lembrando que laboratórios americanos foram identificados como origem das amostras da bactéria antraz encontradas em correspondências enviadas a órgãos do governo americano, televisões e outros endereços. Acusou os EUA de serem "os maiores fabricantes de armas biológicas do mundo" e repetiu denúncias de que os americanos teriam enviado pragas para atingir a agricultura cubana. "Quero me referir com admiração àqueles que, com o seu trabalho, combatem as agressões biológicas contra nossa agricultura, provenientes do país reconhecido mundialmente como o maior produtor de armas desse tipo, os Estados Unidos", disse Borroto. O próprio Fidel Castro havia rebatido as acusações do subsecretário Bolton falando pela tevê estatal cubana na noite de sexta-feira.