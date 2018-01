Cientistas desvendam causa da morte do urso polar Knut

BERLIM - O famoso urso polar Knut, criado por um funcionário de um zoológico de Berlim depois de ser rejeitado pela mãe, tinha uma espécie de inflamação autoimune no cérebro também encontrada em humanos, disseram cientistas nesta quinta-feira.

Knut, que tinha só 4 anos quando se afogou no zoológico em 2011, foi criado por seu cuidador, Thomas Doerflein. Fãs de todo o mundo foram vê-los brincar juntos, rendendo milhões ao zoológico e inspirando uma série enorme de produtos.

Knut teve um ataque epiléptico e se afogou na piscina de seu cercado. Embora uma autópsia tenha revelado que ele tinha encefalite, um inchaço cerebral, os cientistas continuaram intrigados a respeito da causa exata de sua doença.

Agora especialistas em animais e doenças testaram amostras do cérebro de Knut em busca de uma enfermidade conhecida como encefalite anti-receptor NMDA, que afeta cerca de 200 mil pessoas por ano.

Eles afirmaram que altas concentrações de anticorpos de NMDAR no fluido cerebrospinal de Knut solucionaram o mistério de sua morte.

“Knut morreu em 2010 em razão da encefalite, que é uma inflamação do cérebro”, disse Alex Greenwood, chefe do departmento de doenças da vida selvagem do Instituto Leibniz de Pesquisa Zoológica e da Vida Selvagem.

“A inflamação o fez perder o controle motor, e depois ele perdeu o equilíbrio e caiu na água do cercado e se afogou”, explicou Greenwood.

Os resultados da descoberta foram publicados no jornal Scientific Reports nesta quinta-feira. Este foi o primeiro diagnóstico dessa enfermidade em um animal. / Reuters