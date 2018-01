Cientistas dos EUA condenam clonagem humana A clonagem de seres humanos com vistas à reprodução não é segura do ponto de vista médico e deveria ser proibida, mas a clonagem para a pesquisa de doenças deveria ser permitida, concluiu nesta sexta-feira um relatório da Academia Nacional de Ciências. O relatório científico está sendo lançado no mesmo momento em que os consultores de bioética da Casa Branca estão ponderando os benefícios dos avanços médicos em contraposição aos perigos da clonagem humana. Nesta quinta-feira, o presidente George W. Bush desafiou o grupo de bioética a ser a "consciência do país".