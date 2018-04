Cientistas encontram água em asteroide

Um dos autores do principal artigo a descrever a descoberta, Humberto Campins, da Universidade da Flórida Central, especula ainda que asteroides poderão se tornar importantes para o estudo da origem da vida. "Asteroides e cometas podem ter trazido para a Terra os blocos constituintes para a vida se formar e evoluir em nosso planeta", disse. "Embora as condições nos asteroides não sejam favoráveis para a vida, o estudo de astros primitivos como ?fertilizadores? pode se tornar uma área de interesse para cientistas." Além de água, 24 Themis também carrega matéria orgânica.

A descoberta da água foi feita com base na análise da luz solar refletida por 24 Themis, um dos maiores asteroides do chamado cinturão principal, que fica entre Marte e Júpiter. Diferentes substâncias absorvem e refletem frequências variadas de radiação, e a análise desses padrões, chamados espectros, permite identificar a composição de objetos distantes.

Campins e seus colegas oferecem algumas possíveis explicações para a presença de água na superfície do asteroide. O gelo, ponderam, pode se manter estável se enterrado a alguns metros de profundidade e poderia estar vindo à tona graças a um bombardeio constante de micrometeoritos. Outra hipótese seria a lenta sublimação do gelo subterrâneo. As informações são do jornal O Estado de S.Paulo.