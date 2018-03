Cientistas encontram esqueleto do rei Ricardo III

LEICESTER - Cientistas disseram ter encontrado restos mortais de 500 anos do rei da Inglaterra Ricardo III embaixo de uma estacionamento na cidade de Leicester.

Os pesquisadores da Universidade de Leicester afirmaram que os testes no esqueleto, cheio de cicatrizes de batalha, desenterrado no ano passado, provam "além da dúvida razoável" que é o rei que morreu na Batalha de Bosworth Field, em 1485. Seus restos mortais ficaram desaparecidos durante séculos. "Ricardo III, o último Rei Plantageneta da Inglaterra foi encontrado", afirmou o secretário adjunto da universidade, Richard Taylor.

O osteologista Jo Appleby disse que o estudo dos ossos forneceu "um caso muito convincente para a identificação de Ricardo III". O DNA do esqueleto bate com uma amostra retirada de um parente vivo distante da irmã do rei.

Ricardo III, último monarca inglês a morrer em batalha, foi retratado em uma peça de William Shakespeare como um usurpador corcunda que deixou um rastro de corpos - incluindo os de seus dois sobrinhos principescos, assassinados na Torre de Londres - em seu caminho para o trono.

Muitos historiadores dizem que a imagem é injusta e argumentam que a reputação de Ricardo foi manchada por seus sucessores da Casa de Tudor. Esse é um argumento retomado pela Sociedade Ricardo III, criada para reavaliar a reputação de um monarca insultado.

"Será uma nova era para Ricardo III", afirmou Lynda Pidgeon, funcionária da Sociedade. "Isso certamente vai despertar muito mais interesse. Espero que as pessoas tenham uma mente mais aberta em relação a Ricardo."

Ricardo III foi rei da Inglaterra entre 1483 e 1485, durante uma disputa ao longo de décadas pelo trono conhecida como a Guerra das Rosas. Seu breve reinado registrou reformas liberais, incluindo a introdução do direito à fiança e a retirada de restrições sobre livros e máquinas de impressão.

Seu governo foi desafiado e ele foi derrotado e morto na batalha de Bosworth Field pelo exército de Henrique Tudor, que assumiu o trono como rei Henrique VII.

Durante séculos, a localização do corpo de Ricardo ficou desconhecida. Registros diziam que ele tinha sido enterrado pelos monges franciscanos de Frades Cinzas em sua igreja em Leicester, a 160 quilômetros ao norte de Londres. A igreja foi fechada e desmontada depois que o rei Henrique VIII dissolveu os mosteiros, em 1538, e sua localização, eventualmente, foi esquecida.

Mas, em setembro do ano passado, os arqueólogos à procura de Ricardo desenterraram o esqueleto de um homem adulto, que parecia ter morrido na batalha. Havia sinais de trauma no crânio, devido talvez a um instrumento com lâmina, e uma ponta de seta foi encontrada entre as vértebras da parte superior das costas.

Os restos mortais também exibiam escoliose, que é uma forma de curvatura da coluna vertebral, consistente com relatos da época do aparecimento de Ricardo, embora não com a descrição de Shakespeare dele como um corcunda "deformado, inacabado".

Os pesquisadores realizaram uma bateria de testes científicos, incluindo datação por radiocarbono para determinar a idade do esqueleto. Eles também compararam seu DNA com amostras colhidas de um marceneiro de Londres identificado como um 17º sobrinho bisneto da irmã mais velha do rei.

O prefeito de Leicester, Peter Soulsby, afirmou que o monarca será enterrado na catedral da cidade.

As informações são da Associated Press