Cientistas esperam grande erupção do Vesúvio Nas cidadezinhas e vilarejos que pontilham os flancos do Monte Vesúvio, o vulcão que soterrou as antigas cidades romanas de Pompéia e Herculano, a vida parece bastante normal, não fosse a expectativa que paira no ar. Ugo Corati, que tem vivido e trabalhado na montanha a vida inteira, tinha 12 anos quando o Vesúvio entrou em erupção, em 1944. Foi um momento difícil. Uma lenta torrente de lava destruiu 800 casas e os vilarejos de San Sebastiano e Massa di Somma, matando algumas dezenas de pessoas. Desde então, cientistas instalaram todo tipo de equipamento sofisticado para monitorar a montanha em busca de sinais de alerta, e as autoridades locais regularmente soam sirenes e simulam a evacuação das cidades. Corati, tomando um café expresso em uma cafeteria local, não parece confiar totalmente nessas atividades, mas também não está preocupado com o perigo. "O que você pode fazer?", pergunta ele, encolhendo os ombros. "Todas essas medidas de segurança e esses equipamentos de monitoramento são apropriados mas, se a montanha entrar em erupção, morreremos todos." Uma avaliação assustadora. No início deste mês, vulcanólogos disseram que a montanha estava iniciando um novo ciclo de atividade vulcânica que poderá desencadear uma erupção "a qualquer momento". E, desta vez, prevêem, poderá não ser nem um pouco parecido com o lento filete de lava de 1944 - será a maior explosão em 2 mil anos. Essa não é uma boa notícia para os 2 milhões de pessoas que vivem e trabalham em torno da cratera do Vesúvio. A área que circunda o monte é a região vulcânica mais densamente povoada do mundo. Uma grande erupção poderá matar um milhão de pessoas em questão de minutos, diz Edoardo Del Pezzo, pesquisador do Observatório Vesúvio, em Nápoles. "A expectativa é que uma ampla área seja destruída em poucos minutos." Este cenário é muito parecido com o do ano 79 a.C. Os 20 mil habitantes de Pompéia e Herculano prosperavam sobre o solo incomumente rico da montanha, que eles provavelmente atribuíam às bênçãos de Fauna, a deusa da agricultura e da fertilidade. Em agosto daquele ano, os deuses ficaram zangados. Os poços secaram, as torrentes da montanha ficaram imóveis, pássaros e cães silenciaram, a terra retumbou. Um dia, gases, cinzas e pedras-pomes quentes foram lançadas a 30 quilômetros de altura no céu. Choveram cinzas sobre Pompéia, que formaram camadas de 15 centímetros por hora. Depois veio a lava. Em 1961, arqueólogos desenterraram romanos antigos que foram enterrados vivos quando tentavam fugir da montanha, com a boca aberta e os braços estendidos em desespero. O Vesúvio continuou a entrar em erupção mais ou menos a cada cem anos até 1037, quando se seguiu uma calmaria de 600 anos, após o que ocorreu uma erupção súbita em 1631, que matou 4 mil pessoas. Este também foi o ponto de partida para um novo ciclo de erupções, 21 ao todo, que terminaram em 1944. Apesar do constante monitoramento desde então, os cientistas não detectaram problemas até que Gabriele Paparo, um geólogo do Conselho Nacional de Pesquisa, terminou um estudo de três anos neste verão. A última erupção do Vesúvio foi relativamente moderada porque foi impulsionada principalmente por rocha quente derretida, ou magma, que se infiltrou, vindo de debaixo da crosta terrestre e provocando fluxos de lava de movimento lento. Paparo descobriu um acontecimento muito perturbador: os gases que estão se formando debaixo da montanha estão preparando o cenário para uma erupção muito mais violenta. À medida que o solo se aquece em decorrência da atividade vulcânica, ele incha, comprimindo os gases que enchem as fendas. O empuxo das marés provocado pelo sol e pela lua eleva e abaixa o lençol freático. Eventualmente, o tampão de lava em cima do monte explodirá. Del Pezzo espera que a erupção tenha um quinto da potência daquela que devastou Pompéia, embora seja suficientemente poderosa para destruir um anel de 7 quilômetros em torno da cratera num prazo de 15 minutos. Será que os moradores serão pegos de surpresa? Não se os cientistas puderem ajudar. Eles estão usando satélites para monitorar os sutis inchaços do solo. Introduziram cilindros cheios de fluído nas fendas e orifícios para medir tensões e pressões. Instalaram antenas sísmicas para detectar os menores tremores e um novo nariz artificial para cheirar gases que emanam das fissuras no solo. Eles procuram anomalias, qualquer mudança súbita que possa indicar que há uma erupção a caminho. Del Pezzo espera ver tais "fenômenos precursores" mais ou menos um mês antes da grande erupção. Uma vez que os cientistas do observatório notifiquem as autoridades civis, "uma comissão do governo avalia a situação e dá o alerta", diz ele. O centro de administração de emergências da Nápoles tem um plano de evacuação, e as autoridades o vêm ensaiando há meses. Os moradores dizem que, quando soam as sirenes, sentem uma palpitação de pânico e, hesitantemente, olham na direção do cume em busca de fumaça. Tranqüilizados, então, pulam dentro de seus velhos Fiats enferrujados e iniciam um percurso de 10 quilômetros montanha abaixo. Ao longo das estradas sinuosas, eles encontram muitos obstáculos - animais das fazendas, velhos tratores andando vagarosamente, um motorista com um pneu furado. Há poucas semanas, em um desses ensaios, eles ficaram retidos durante meia hora por um pastor de ovelhas e seu rebanho. Os ensaios tem um ar de farsa. Talvez seja humor negro. Se a montanha explodir, o estrondo será ensurdecedor, a fumaça, enorme, e a chuva de cinzas, quente. É difícil imaginar como os moradores evitarão o pânico e mais difícil ainda imaginar como eles vão descer a montanha nos 15 minutos determinados. Neste ínterim, os residentes desfrutam do rico solo da montanha, um subproduto da lava vulcânica e de alguns milhares de anos de exposição aos ventos. Entre fileiras de vinhedos, os fazendeiros plantam tomates, feijões, couve-flores e cebolas. Laranjeiras e limoeiros, ervas e flores crescem nas bordas do vulcão. As colheitas são tão lucrativas, dizem os habitantes, que valem os riscos - embora ainda estejam ansiosos para saber quando a montanha explodirá. Del Pezzo, que mora em Nápoles, dentro da zona de destruição, diz que os sinais não indicam uma erupção iminente. Mas admite que "não é possível responder à pergunta de quando entrará em erupção". Ela apenas sabe que ela virá.