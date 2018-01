Cifra de mortos por calor sobe para mais de 1.030 na Índia O número de mortos em decorrência de uma onda de calor no Estado indiano de Andhra Pradesh, no sul do país, subiu para cerca de 1.030, informaram hoje autoridades. Segundo o comissário de emergência estadual, D. C. Roshaiah, os ventos provenientes do deserto do norte do país vêm provocando aumento de temperatura no Estado ao longo das últimas duas semanas. As chuvas de monção aliviaram temporariamente algumas regiões na semana passada, mas as áreas costeiras ainda são castigadas pelo calor. De acordo com Roshaiah, pelo menos 172 pessoas morreram hoje no distrito litorâneo de Godavari Oriental, onde os termômetros chegaram a marcar mais de 43ºC. Segundo o diretor do serviço meteorológico de Hyderabad, capital de Andhra Pradesh, C. V. Bhadram, a onda de calor deverá continuar ao longo da costa até pelo menos sexta-feira. As chuvas de monção caem geralmente sobre a Índia no final de maio. Este ano, no entanto, o mês tem sido surpreendentemente quente, com temperaturas cerca de 7% acima do normal. As cerca de 1.030 mortes registradas nas última duas semanas representam a cifra mais alta para qualquer onda de calor na Índia, informaram meteorologistas. "Todas estas mortes ocorreram entre 9 e 15 de maio, mas a informação sobre elas chegou tarde a Hyderabad devido ao processo moroso de verificação e confirmação", disse Roshaiah. O governo indiano afirmou estar investigando as causas da onda de calor, mas especialistas em clima negam que se deva ao aquecimento global ou ao desflorestamento. Eles dizem se tratar apenas de uma mudança na intensidade e na direção dos ventos que sopram do deserto.