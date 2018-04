Ciganos romenos sofrem ataques na Irlanda do Norte

Mais de cem membros de uma comunidade cigana originária da Romênia tiveram que deixar suas casas na capital da Irlanda do Norte, Belfast, na noite de terça-feira, alegando terem sofrido ataques racistas durante pelo menos uma semana.

O grupo de cerca de 20 famílias, que inclui um bebê de cinco dias de vida, passou a noite em uma igreja, com proteção policial. Na manhã desta quarta-feira, eles foram deslocados para um centro de lazer público.

Eles dizem ter sido vítimas de ataques verbais e físicos, que culminaram com jovens irlandeses atirando garrafas e fazendo saudações nazistas.

Segundo o correspondente da BBC em Belfast, Mark Simpson, havia suspeitas do envolvimento de um grupo paramilitar ligado à comunidade protestante norte-irlandesa, mas a informação foi negada posteriormente.

A polícia está examinando imagens filmadas por câmeras de circuito interno para encontrar os responsáveis.

'Cenas feias'

Os ataques foram condenados pelo primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, que disse esperar que as autoridades tomem as medidas necessárias para proteger as famílias romenas. O vice-primeiro-ministro da Irlanda do Norte Martin McGuiness, que se encontrou com as famílias, disse que os ataques foram "um episódio totalmente vergonhoso".

Uma mulher que estava abrigada na igreja, e que não quis revelar seu nome, disse à BBC que está com muito medo de que ela e sua família sejam mortos, e que agora quer voltar à Romênia.

Mas, segundo ela, o fato de as autoridades terem oferecido abrigo aos ciganos mostrou um lado positivo da população de Belfast.

Anna Lo, deputada do Partido da Aliança, afirmou que os ataques contra a comunidade cigana vêm aumentando nos últimos meses.

"Eles estão realmente apavorados", afirmou. "Uma mulher com quem conversei me mostrou um hematoma enorme e um corte em seu ombro."

A prefeita de Belfast, Naomi Long, condenou o ocorrido na noite de segunda-feira, dizendo se tratar de cenas "feias e totalmente inaceitáveis".

"Essas pessoas têm o direito de estar em Belfast, eles fazem parte desta cidade. Quero que eles sejam tratados com o respeito e a dignidade que eu exigiria para qualquer outro cidadão", disse. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.