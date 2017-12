Cincinnati decreta fim de toque de recolher A prefeitura de Cincinnati (EUA) decretou hoje o fim de um toque de recolher que ajudou a acabar com os conflitos criados pelo assassinato de um homem negro desarmado pela polícia. "Temos uma oportunidade para uma nova Cincinnati", afirmou o prefeito Charles Luken ao anunciar a decisão. De acordo com Luken, o estado de emergência, decretado na quinta-feira passada, continuará em vigor por tempo indeterminado. O toque de recolher - das 20h às 6h (horário local) - teve início também na quinta-feira para tentar conter três noites de conflitos, arrombamentos de lojas, espancamento de pessoas brancas e enfrentamentos com a polícia. Até hoje, 837 pessoas foram detidas desde o dia 9, tanto sob acusações criminais como por desobedecer o toque de recolher. As ruas estavam relativamente tranqüilas durante o final de semana e na manhã desta segunda-feira. A Câmara Municipal planeja realizar logo uma sessão especial para discutir as demandas dos líderes negros por uma reformulação na polícia local e pela criação de uma comissão para investigar crimes de negros cometidos por policiais. O assassinato de Timothy Thomas, de 19 anos, no dia 7, por um policial branco, causou dias de protestos, a abertura de uma investigação federal e o pedido de responsabilização dos culpados.