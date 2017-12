Cinco caminhoneiros são encontrados mortos no Iraque Cinco caminhoneiros seqüestrados no último domingo foram encontrados nesta segunda-feira mortos na província de Salah El Din (70 quilômetros ao norte de Bagdá), subindo para nove o número de motoristas de caminhões assassinados nas últimas 24 horas. A polícia informou que os caminhoneiros, que tinham sido seqüestrados na região de Al Nibai, morreram com tiros na cabeça. As nove vítimas levavam material de construção aos acampamentos das forças americanas nas cidades próximas da região.