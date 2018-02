Cinco chineses são destituídos por causa de acidente de trem

Cinco funcionários ferroviários foram destituídos por sua responsabilidade no acidente de trem que deixou 72 mortos e 416 feridos na província oriental de Shandong. Ao todo, oito oficiais já foram expulsos, informou neste domingo, 4, a agência oficial Xinhua. Veja também: China diz que excesso de velocidade causou choque de trens Colisão entre trens deixa pelo menos 70 mortos na China "Os erros destes funcionários causaram diretamente o desastre", anunciou o Birô de Ferrovia da cidade de Jinan. As expulsões chegam após as destituições prévias de três altos funcionários por sua responsabilidade no acidente, que ocorreu na madrugada da segunda-feira passada. Dos 416 feridos, 353 continuam hospitalizados em vários hospitais, enquanto as identidades dos 72 falecidos foram confirmadas. O acidente, o pior registrado em uma década na China, aconteceu na localidade de Zibo quando um trem de passageiros descarrilou "por excesso de velocidade e um erro humano" e colidiu contra outro, segundo a investigação do grupo criado pelo Conselho de Estado (Governo).