Cinco civis indianos morrem em confrontos na fronteira com Paquistão Cinco civis indianos foram mortos e pelo menos 25 ficaram feridos nesta segunda-feira em confrontos ao longo de um trecho da disputada fronteira da Índia com o Paquistão na região da Caxemira, o maior número de vítimas desde que a Índia cancelou uma rodada de negociações de paz no mês passado.