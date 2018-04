Cinco civis morrem em explosão de mina no Afeganistão

Pelo menos cinco pessoas, entre elas duas crianças, morreram na explosão de uma mina na passagem do táxi no qual viajavam na província sulina afegã de Helmand, segundo informou nesta terça-feira, 5, à Agência Efe uma fonte policial. Os civis, procedentes do distrito de Gereshk, se dirigiam na noite dessa segunda-feira à capital provincial, Lashkar Gah, quando a mina explodiu. Segundo o chefe da Polícia provincial, Hussain Andewal, a mina parecia recém instalada. Andewal culpou os talebã pelo ataque, e disse que eles tinham como provável alvo as tropas ocidentais e afegãs.