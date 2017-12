Cinco crianças morrem em incêndio nos EUA Cinco crianças e um adulto morreram carbonizados em uma casa na Pensilvânia, nos Estados Unidos, quando a casa onde eles estavam pegou fogo, na madrugada deste sábado, 17. Além deles um outro homem que estava na residência sofreu ferimentos leves, afirmou a Polícia. A casa, que fica na localidade de Waynesburg, a 56 km a sudoeste de Pittsburgh, começou a pegar fogo por volta das 3h30, disse o policial Brian Burden, que estava no local. Muitas das pessoas conseguiram escapar do incêndio. As cinco crianças tinha entre 2 e 10 anos de idade, já o homem tinha 26 anos. O homem que ficou ferido foi levado a um hospital. Apesar de não conseguir identificar a causa do incêndio, uma perícia preliminar confirmou diversos focos no local. Construída em partes com madeira, a casa foi quase totalmente consumida, mas ainda permanece com um pedaço teto inteiro.