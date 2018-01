Cinco das Farc são mortos e quatro capturados Cinco guerrilheiros das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) morreram e quatro foram capturados neste domingo em operações do Exército em distintas localidades do país. Segundo o Exército, três rebeldes foram mortos em combate no município de Puerto Asís, 900 km ao sul de Bogotá, na localidade de Putumayo, na fronteira com o Equador e Perú. Outros dois militantes das Farc foram mortos durante confronto em Puerto Alvira, no centro do país, e Calamar, sudoeste da Colômbia, disse o comando do Exército em comunicado. A instituição capturou outros quatro membros em operações realizadas nos departamentos de Caquetá, no sul, Caldas, oeste, e Norte de Santander, noroeste, fronteira com a Venezuela.